お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（49）の妻でタレントの藤本美貴（40）が、10日までに自身のインスタグラムを更新。次女（愛称：おまめちゃん／5）が制作した“宇宙”のアート作品を公開した。【写真】「色彩の美」「アートですね」藤本美貴の5歳次女が作ったという“宇宙”藤本は「おまめちゃんが作ってきた宇宙 すばらしい!!!」とつづり、紙や絵の具を用いて太陽系の惑星を立体的に表現した作品を紹介。黒い台紙には「SUN