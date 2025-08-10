¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼55±ß¡¢¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë109±ß¡¢À¸¥Ó¡¼¥ë209±ß¡¢·ÜÈé¶ú55±ß¡¢¥¹¥Ñ¥Á¥­65±ß......¡£¡Öµï¼ò²°Âè4À¤Âå¡×¤Î²Á³ÊÀßÄê¤À¡£¤Ê¤¼¤³¤ó¤ÊÃÍÃÊ¤Ç¾¦Çä¤¬À®¤êÎ©¤Ä¤Î¤«¡£ZÀ¤Âå¤Î¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤È¥³¥í¥Ê²Ò¸å¤Î¤·¤¿¤¿¤«¤Ê·Ð±ÄÀïÎ¬¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡£»¨»ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤¬¼è¤ê¾å¤²¤¿ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤ÏÆü·ÐMJ¤Î2024Ç¯12·î¤Îµ­»ö¤À¤Ã¤¿¡£¼òÎ¥¤ì¤Î»þÂå¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¤Ò¤È¤­¤ï¼ã¼Ô¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦µï¼ò²°¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö¿·»þÂå¡×¡Ö¤È¤ê¤¤¤Á¤º¡×¡Ö¤½¤ì¤æ¤±¡ª·Ü