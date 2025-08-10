脳動静脈奇形（AVM）は、生まれつき脳の血管に異常がある病気ですが、症状が出るまで気づかないことも少なくありません。高橋まいさん（仮称）も、長年続く頭痛を「体質だから」と思い込み、特に気に留めていませんでした。しかし、それはいつ破裂してもおかしくない“爆弾”を抱えている状態だったのです。経過観察を続けていたものの、ある日突然、脳出血を発症。治療の日々が始まりました。発症当時の心境や治療の経過、後遺症