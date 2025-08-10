北海道根室市の花咲港から出漁するサンマ棒受け網漁の漁船。手前は見送る人たち＝10日未明サンマ漁の主力である棒受け網漁が10日解禁され、北海道東部の港から計56隻が出漁した。根室市の花咲港からは全国の大型船など計38隻が出発。港には船を見送る人が集まった。近年は不漁が続いており、50代の男性船員は「どれだけ取れるかは未知数。せめて昨年と同じぐらいは取りたい。重油代も高い」と漏らした。全国さんま棒受網漁業協