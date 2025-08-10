強い雨が降る中、傘を差して歩く人たち＝10日午後、福岡市日本列島は10日、前線の影響で大気が不安定になり、九州など各地で大雨となった。福岡県や山口県で線状降水帯の発生が相次いだ。気象庁は九州と山口県で、11日にかけて線状降水帯が発生する恐れがあるとして、大雨災害への警戒を呼びかけた。前線は日本海側から東北へ延びて12日にかけて停滞する見通し。土砂災害や河川の増水に備えが必要だ。東海道・山陽新幹線は10日