セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。今回は2025年8月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』マスコットファニーVer.を紹介します☆ セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』マスコットファニーVer. 登場時期：2025年8月7日より順次サイズ：全長約7×7×14cm種類：全4種（ハニーポット、両手下げ、左手上げ、両手重ね）投入店舗：全国のゲームセ