二階堂ふみ（30）とメイプル超合金カズレーザー（41）が結婚。10日、二階堂の公式HPとカズレーザーのSNSで発表された。◇◇◇二階堂HP発表全文。「二階堂ふみが、メイプル超合金カズレーザーさんと入籍いたしましたことをご報告申し上げます。今後も変わらず活動を継続してまいりますので、引き続き温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。重ねて恐縮ではございますが、プライベートなことですので親族