明後日12日にかけても九州から北陸、東海では災害級の大雨になる所がある。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重な警戒が必要。14日(木)以降は日差しが照りつけて、九州から関東は厳しい暑さが戻る。明日11日から12日(火)にかけて災害級の大雨土砂災害などに厳重に警戒明日11日(月・山の日)から12日(火)は、前線が西日本から東日本付近に停滞し、活動が活発な状態が続きます。今日10日(日)は福岡県では再び「線状降水