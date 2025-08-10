ローソンは、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売します。 ローソン「エースコック監修ブタキム風 冷やしチヂミ」 発売日：2025年8月12日(火)税込価格：333円販売店舗：近畿地区のローソン店舗(約2,500店：2025年6月末時点) ロー