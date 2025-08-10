◇パ・リーグソフトバンク―日本ハム（2025年8月10日みずほペイペイＤ）パ・リーグ首位攻防戦が行われていたみずほペイペイドームのマウンドにハプニングが発生した。7回の日本ハム攻撃中、ソフトバンク先発のモイネロが投球をやめて状態を訴えた。投球プレートの前の部分の土が掘れすぎて埋まっていたゴムがむき出しになった状態。これをモイネロが指摘した。審判団らがマウンドに集まり、急きょ“補修”。モイネロ