ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は、2025年7月25日より順次より全国のゲームセンターなどに順次展開される『それいけ！アンパンマン』グッズを紹介します！ セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズ 投入時期：2025年7月25日より順次より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど 2025年7月も、セガプライズから『それいけ！アンパンマン