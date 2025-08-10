大相撲の元関脇琴富士で、１９９１年名古屋場所で平幕優勝を遂げた小林孝也（こばやし・たかや）さんが８日に死去したことが分かった。６０歳だった。日本相撲協会関係者が１０日、明らかにした。脳梗塞（こうそく）で闘病していたといい、告別式は近親者で済ませた。千葉県出身。佐渡ヶ嶽部屋に入門し、８０年春場所初土俵。長身を生かした豪快な寄りが持ち味で、東前頭１３枚目だった９１年名古屋場所では１４勝１敗の好成績