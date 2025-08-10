JR西日本によりますと、山陽新幹線は大雨の影響で、午後1時半から博多～広島で運転を見合わせています。午後3時半時点で、運転再開のめどは立っていないとしています。また、山陽新幹線は小倉～新山口で大雨のため、一部列車の運転を取り止めています。この影響で、JR九州は九州新幹線について、山陽新幹線との直通運転を取りやめています。