通算9アンダーで優勝した河本結＝札幌国際CC北海道meijiカップ（北海道札幌国際CC＝6642ヤード、パー72）最終日の10日、8位から出た河本結が1イーグル、3バーディー、1ボギーの68をマークして逆転し、通算9アンダーの207で優勝した。約1年ぶりのツアー通算3勝目で、賞金1620万円を獲得した。前日首位の森田遥は73とスコアを落とし、鶴岡果恋とともに1打差の2位。前週のAIG全英女子オープンでメジャー初制覇の山下美夢有は69で