漫画やアニメでもたびたび登場する「関西弁キャラ」。名キャラクターも多く、印象に残っている人も少なくないだろう。その特徴は時代ごとに異なり、大きく分けて「昭和」と「平成・令和」に分けることができるという。【写真】大阪名物・たこ焼き大阪出身の日本語学者で、キャラクター（属性）に応じてある程度決まってくる話し方のスタイルである「役割語」研究の第一人者・金水敏氏は、昭和の関西弁キャラついて、「厚かまし