「中日−広島」（１０日、バンテリンドーム）広島の中崎翔太投手がアクシデントに襲われ、緊急降板した。七回、先頭のブライトが放った投手強襲のゴロに思わず右手を出してしまった。はじかれた打球は二遊間を破って中前へ。その後、激痛に表情をゆがめた。すぐさまベンチからトレーナーが出てきて治療のためベンチへさがった。新井監督も心配そうな表情を浮かべていた。その後、指揮官は交代を決断。わずか２球での降板と