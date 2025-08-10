ウクライナとヨーロッパは9日、イギリスで高官会議を開き、15日に予定されている米ロ首脳会談を前に、停戦の代替案をアメリカ側に伝えたと現地メディアが報じました。アメリカのウォールストリート・ジャーナルによりますと、ウクライナとヨーロッパが提案した停戦の代替案は、ロシアの停戦案に対抗するもので、ウクライナ東部の領土を一方的に引き渡すことを拒否しています。代替案では、まず完全に停戦した上で、ウクライナ軍と