女優の香椎由宇（38）が9日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に15年ぶりに出演。子どもの教育について思いを明かした。MCの今田耕司（59）が「子育てをして、自身の幅みたいなんも広がりました？」と質問をすると香椎は「幅は広がったと思います。興味の幅も広がりましたし」と答えた。そしてMCの山本舞香（27）が「どんなことに興味を持ったんですか？」と聞くと、香椎は「例えば自分は12からこの世界にいる