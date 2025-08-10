声優の櫻井智が10日、X（旧ツイッター）を更新。緊急入院する事態になったとして、ライブ中止を発表した。櫻井は17日に東京・渋谷eggmanでライブを開催する予定だった。しかし1週間前の10日、「TOMO夏2025ライブ中止のお知らせ」とXでアナウンスして、「楽しみにしてくださっていたみなさんごめんなさい！」と謝罪した。「先週、病院の検査に行ったら緊急入院になってしまいました」と体調不良を明かし、「なんとかライブに向けて