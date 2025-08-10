◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（９日・バンテリンドーム）広島の中崎翔太投手が、負傷降板した。４―５の７回からマウンドへ。先頭・ブライトのライナー性の打球が、右の手のひら親指付近に直撃した。トレーナーがかけつけて、ベンチに治療にさがると、そのまま交代がアナウンスされ、高橋が継投した。中崎は、試合前時点で４０試合に登板して防御率は１・６２。３勝１敗、１３ホールドをマークしている。