◆米大リーグドジャース９―１ブルージェイズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、本拠地・ブルージェイズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。５回に２試合ぶりの４０号ソロを放ち、現役選手では唯一の３年連続４０本塁打を達成した。２点リードの５回１死。３ボール１ストライクからの５球目、右腕・バジットの外角８６・２マイル（約１３