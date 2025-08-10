東京のＩＴ企業「ブライエ」が、希望する社員を和歌山県有田川町に常駐させ、町特産の「ぶどう山椒（さんしょう）」の収穫などを手伝う援農を本格化させている。リモートワークで働きながら自然と触れ合う時間が取れ、心身のバランスを取る効果を見込む。ともに担い手不足に悩むＩＴ業界と農業の課題解決も目指す。（丹下巨樹）７月中旬、同町境川（清水地区）の農地（約５０００平方メートル）で同社のＩＴエンジニア、平田力