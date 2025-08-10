8月10日、新潟競馬場で行われた7R・レパードステークス（G3・3歳オープン・ダ1800m）は、松山弘平騎乗の5番人気、ドンインザムード（牡3・栗東・今野貞一）が勝利した。1/2馬身差の2着に12番人気のルヴァンユニベール（牡3・栗東・北出成人）、3着に11番人気のヒルノハンブルク（牡3・栗東・武英智）が入った。勝ちタイムは1:50.5（不良）。1番人気でC.ルメール騎乗、ヴィンセンシオ（牡3・美浦・森一誠）は7着、2番人気で原優