8月10日、中京競馬場で行われた7R・CBC賞（G3・3歳上オープン・ハンデ・芝1200m）は、佐々木大輔騎乗の5番人気、インビンシブルパパ（牡4・美浦・伊藤大士）が勝利した。1/2馬身差の2着に1番人気のジューンブレア（牝4・栗東・武英智）、3着に4番人気のシュトラウス（牡4・美浦・武井亮）が入った。勝ちタイムは1:07.4（良）。2番人気で団野大成騎乗、ヤマニンアルリフラ（牡4・栗東・斉藤崇史）は、12着敗退。【京葉S】モレイ