日本選手として史上初めてアメリカ野球殿堂入りを果たしたイチロー（51、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が日本時間10日、長年プレーしていたマリナーズの本拠地・T-モバイル・パークで、レイズとの試合前に永久欠番となったことを記念するセレモニーに登場。ファンに向けて英語でのスピーチを披露した。イチローはスーツ姿でマリナーズカラーのネクタイでセンターから登場すると、球場のファンはスタンディングオベ