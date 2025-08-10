気象台は、午後3時44分に、洪水警報を高山市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】岐阜県・高山市に発表 10日15:44時点飛騨地方では、10日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高山市□洪水警報【発表】10日夜遅くにかけて警戒