米ロ首脳会談が15日に行われるのを前に、ウクライナとヨーロッパの高官らがアメリカの副大統領と会談し、停戦交渉に向けた立場を伝えました。【映像】EU・英・仏の共同声明発表ヨーロッパとウクライナの安全保障担当者らは9日、イギリスでアメリカのバンス副大統領とロシアとウクライナの停戦交渉をめぐり会談しました。ウォール・ストリート・ジャーナルによりますと、ヨーロッパ各国はウクライナ東部の州の割譲を拒否し、