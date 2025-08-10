気象台は、午後3時40分に、洪水警報を嘉麻市、桂川町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、築上町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】福岡県・嘉麻市、桂川町、糸田町、川崎町、大任町、赤村などに発表 10日15:40時点福岡県では、11日昼前まで土砂災害に警戒してください。福岡、北九州、筑豊地方では、11日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■北九州市□大雨警報・土砂