気象台は、午後3時40分に、大雨警報（土砂災害）を広島市佐伯区、廿日市市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】広島県・広島市佐伯区、廿日市市に発表 10日15:40時点南部では、11日昼前まで土砂災害に、11日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■広島市東区□大雨警報・土砂災害10日夜遅くから11日昼前にかけて警戒・浸水11日明け方にかけて警戒1時間最大雨量50mmピー