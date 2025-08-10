シンガーソングライターの佐藤千亜妃さんが、自身のSNSで第一子の出産を報告しました。【写真を見る】【 元きのこ帝国・佐藤千亜妃 】第一子出産を報告「不妊治療に向き合い、やっと迎えることができた命」「想像以上の体験でした」インスタグラムには、『いつも応援してくださっている皆さまへ、ご報告です』と一言。赤ちゃんの手と、自身のものと思われる手を重ねた写真をアップロードしました。 また、佐藤さんの直筆