京都センチュリーホテルの「オールデイダイニング ラジョウ」で、2025年9月5日（金）～11月30日（日）まで期間限定で開催されるのは「ハローキティのわくわくスイーツパーティー」。70年代風シリーズをテーマに、ハローキティ＆ハローミミィをモチーフにしたスイーツやフォトスポット、ランチョンマットやノベルティもかわいく揃っています♡