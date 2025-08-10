みなさんは、「仕事終わりのデートがしんどい」と感じたことはありますか。株式会社R&G（さいたま市大宮区）が実施した調査によると、約4人に3人が「しんどいと感じたことがある」と回答しました。また、仕事終わりのデートがしんどい理由は、男女いずれも「仕事で疲れている」が最多となったそうです。【写真】男性上司「セで始まってスで終わるものなーんだ？」バイト仲間女性の模範解答に「カッコ良すぎるだろ」「完璧な