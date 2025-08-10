◆ソフトバンク―日本ハム（10日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの近藤健介が先制の適時打を放った。3回2死二塁。日本ハム伊藤大海の直球をはじき返し、左中間を破る当たりに。二塁走者の牧原大成が悠々と本塁に生還した。初回に左前打を打っている近藤は、この日2打席連続安打。8月は絶好調で、第2打席を終えて打率5割4分5厘、出塁率7割2分2厘と驚異的な数字をマークしている。