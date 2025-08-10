JR西日本によると、山陽新幹線は10日午後1時半から大雨のため広島駅〜博多駅間で順次運転を見合わせている。このため、新大阪駅〜広島駅間と博多南線の博多駅〜博多南駅間の列車に遅れがでている。同3時7分現在、激しい雨が降り続いているため、運転再開まで時間がかかるという。なお、今後は岡山駅と広島駅で折り返し運転を行う予定。このため、急きょの行先変更が生じる場合がある。