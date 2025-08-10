NPB(日本野球機構)は10日の公示を発表。西武は先発・菅井信也投手とモンテル選手を登録し、岸潤一郎選手を抹消しました。菅井投手は、この日の楽天戦に先発登板。今季はここまで9試合に先発し、5勝4敗、防御率2.70としています。モンテル選手は5月17日に抹消されて以来の再昇格。2022年の育成ドラフト2位で四国ILplus・徳島から西武に入団した沖縄出身外野手で、今年の5月7日に支配下契約を勝ち取ると、そのまま1軍昇格を勝ち取っ