8月10日午前、静岡県熱海市の市道で、路線バスがガードレールに接触する事故がありました。この事故によるけが人はいないということです。 8月10日午前11時頃、熱海市清水町の市道で、「路線バスがガードレールに接触した」と110番通報がありました。 警察によりますと、路線バスは単独でガードレールに接触したとみられ、バスに乗っていた乗客や運転手に、けがはなかったということです。