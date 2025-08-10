全日本プロレス１０日の松本大会を右肩のケガで欠場した斉藤ブラザーズの弟・レイ（３８）があいさつを行った。この日の休憩前、リングに上がったレイは「みんなに謝りたい。この俺、斉藤レイはドクターストップがかかって、右肩を手術することになった」と欠場の理由を説明。さらに「本当なら試合をして、王道トーナメントもしっかり出場するはずだった。だがそれはできねえ。だからみんな、すまねえ」と頭を下げた。今後に