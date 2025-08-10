ロックバンド氣志團の綾小路翔が、10日までにX（旧ツイッター）を更新。同日、81歳で亡くなったことが発表された釜本邦茂氏をしのんだ。綾小路は「釜本さん、釜本さん、お元気ですか?」と呼びかけ「今も胸に鳴り響く、あのメロディ。伝記漫画で読んだ、フェイント練習の為に銀座の人混みを駆け抜ける逸話に感銘を受け、CMでのシュート速度『130km』表記に衝撃を受け、引退試合でのペレとの競演に薫陶を受けました」と釜本さんの思