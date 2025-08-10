Jリーグは10日、元日本代表で日本サッカー協会(JFA)元副会長の釜本邦茂さんが8月10日午前4時4分、大阪府内の病院で肺炎のため亡くなったことを発表した。81歳だった。釜本さんは早稲田大で関東大学リーグ4年連続の得点王に輝き、ヤンマーでプレーした日本サッカーリーグ(JSL)では251試合202得点を記録。得点王と年間最優秀選手賞をそれぞれ7回受賞するなど活躍した。日本代表としては1964年の東京オリンピックに出場したほか