タレントのスザンヌ（38）が10日までに自身のインスタグラムを更新。鹿児島県与論島での旅の様子を公開した。この日は「去年初めて泊まってめーっちゃ良くって、今年の与論旅まずはここ予約から」と書き出し、与論島にあるお気に入りの宿へ宿泊したことを報告。「スタッフさんが優しいし、24時間入れるプールにサウナ、プールからお風呂への動線（子どもたち朝、晩ずっと入ってた）ふわふわのベッド、みんなが集まれる広いリ