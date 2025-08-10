◇セ・リーグ中日―広島（2025年8月10日バンテリンD）中日が中盤に勝ち越した。4―4と追いつかれた直後の6回、1死一塁からチェイビスの一撃は三ゴロ。前川が二塁へ悪送球し、一、三塁とチャンスは拡大した。続く石伊の一撃は右翼へ。スライディングキャッチを試みようとした末包がボールを落とした。これを見た三塁走者・細川は生還。しかし、ハーフウェーで戻りかけていた一塁走者のチェイビスは二塁で封殺され、記録