建設現場を視察する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（手前右）に同行するキム・ボクナム少将（右端）と素性不明の党幹部（左から2人目）＝6月、平壌の江東地区（朝鮮中央通信＝共同）【北京、ソウル共同】北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記の視察にたびたび同行している建設部門の側近2人が7月中旬以降、中国・北京を訪れていたことが10日、分かった。中朝関係に詳しい消息筋が明らかにした。建設事業に関する重要任務のためとみら