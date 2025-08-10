タレントのだいたひかるが９日のブログで、「残念な診察結果」と題し、リンパ浮腫の診察結果を報告した。だいたは「今日は、リンパ浮腫の診察でしたが…前よりもかたくなっていて、あまり良い状態では無く…浮腫は完治しないので、現状維持が良い事ですが…それをキープできていないと、手術をした方が蜂窩織炎とかも減るし…ちょっと残念な結果でした」とがっかりした様子。だいたは続けて「また時期をみて、縫合手術も視野