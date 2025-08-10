「中日−広島」（１０日、バンテリンドーム）広島の菊池涼介内野手（３５）が３号３ランを放ち、試合を振り出しに戻した。１−４で迎えた六回。１死一、二塁で松葉の変化球を捉えると、打球は左翼席最前ギリギリに着弾。自身６月２１日以来の一発を「打ったのはスライダー。追加点を取られたあとだったので、すぐ返すことができてまずは同点に追いつけてよかったです」と振り返った。