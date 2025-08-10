弁護士で元大阪府知事・大阪市長の橋下徹氏（56）が10日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」に出演。自民党・石破茂首相が辞任しない理由について持論を展開した。参院選に敗北し党内外からリーダーとしての責任を問われる石破氏。それでも続投の意思を曲げない本人の心中を各論客が推測。橋下氏は「政治の原動力は怒りなんです。そら旧安倍派に対する怒りでしょう」と読んだ。「“俺のせいじゃないだろう、オマエら