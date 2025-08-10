ドジャースの大谷翔平選手が日本時間10日のブルージェイズ戦で40号の大台に乗せ、ナ・リーグトップを走るフィリーズのカイル・シュワバー選手に1本差に迫りました。36本塁打を放っていたユジニオ・スアレス選手がダイヤモンドバックスからマリナーズに移籍したこともあり、大谷選手とシュワバー選手の2人の争い。大谷選手は、投打二刀流で出場した7日のカージナルス戦以来2試合ぶりの一発。3年連続、4度目の40号です。8月は8試合全