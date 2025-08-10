【モデルプレス＝2025/08/10】2023年に帝国劇場で日本版が初演された「ミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』」の再演が決定。前作に引き続きDOMOTOの堂本光一が主演を務め、2026年3月27日よりウェスタ川越・日生劇場ほかにて上演される。【写真】堂本光一主演「チャーリーとチョコレート工場」初演の様子◆堂本光一主演「チャーリーとチョコレート工場」再演決定ロアルド・ダールの原作小説『チョコレート工場の秘密』は