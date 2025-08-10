メジャーリーグの話題です。ドジャースの大谷翔平選手が3年連続40号ホームランを放ちました。【映像】大谷も確信した40号HRの瞬間本拠地でのブルージェイズ戦に1番指名打者で先発出場した大谷。初回の第一打席は三球三振に倒れます。3回の第二打席は初球をセンター前にヒット。そして、5回の第三打席でした。打った瞬間、大谷も確信。センターバックスクリーンに飛び込む40号ソロホームラン。メジャー3年連続、4度目となる40