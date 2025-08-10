「卓球・ＷＴＴチャンピオンズ」（１０日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）男子シングルス準決勝が行われ、昨夏のパリ五輪代表の戸上隼輔（井村屋グループ）が、世界ランク２位の王楚欽（中国）と対戦し、１−４で敗れた。第２ゲームこそ１１−５で一矢報いたが、それ以降は「３球目に強打がくる悪いイメージをもってしまって、強いチキータや思い切って狙う台上ができなった」と７−１１、５−１１、３−１１と完敗。「何もできずに終わ