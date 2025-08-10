横浜市のイベント中に花火を打ち上げる台船が燃えた火事で、花火業者が原因について「一部の花火が適正な高度に達せず開花したことが推定される」と公表しました。4日、横浜市のイベントで花火を打ち上げる台船が燃える火事が起きました。打ち上げを担当した日本橋丸玉屋は9日、ホームページで「一部の花火が適正な高度に達せず開花したことが推定原因」と公表しました。「この火が台船上の資機材や他の花火に引火し、火災